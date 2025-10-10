Mirancopa tem noite de jogos eliminatórios nesta sexta-feira

Quartas e oitavas de final serão disputadas a partir das 19h no Ginásio Guilherme Maidana
A entrada é gratuita / Ilustrativa
A 41ª edição da Mirancopa entra em fase decisiva nesta sexta-feira (10), com a realização dos jogos das quartas e oitavas de final. As partidas acontecem a partir das 19h no Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, em Miranda.
A rodada promete confrontos acirrados entre as equipes, que disputam vaga nas semifinais de um dos campeonatos mais tradicionais da região.
A entrada é gratuita, e a organização convida a comunidade a comparecer, apoiar os times e acompanhar as emoções do torneio de perto.
