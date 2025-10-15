Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 22:44

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Miranda abre inscrições para o atletismo da 41ª Mirancopa

Provas serão realizadas na próxima sexta-feira

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 18:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição / Fundesporte

Estão abertas as inscrições para as provas de atletismo da 41ª Mirancopa, que acontecem na próxima quinta-feira, 17 de outubro, no Estádio Municipal de Miranda, a partir das 18h.

Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição, que integra o calendário esportivo do município.

A prova é uma oportunidade para mostrar velocidade, superar limites e representar sua escola, bairro ou comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Confira os horários da corrida da Unimed marcada para sábado, dia 18

Esportes

Open de Bocha Adaptada promove inclusão por meio do esporte em Aquidauana

Esporte

Mirancopa tem noite de jogos eliminatórios nesta sexta-feira

Quartas e oitavas de final serão disputadas a partir das 19h no Ginásio Guilherme Maidana

Educação

Falta um mês para o primeiro dia de provas do Enem 2025

Publicidade

Esporte

Final do Circuito Sesc Trail 2025 será em meio às paisagens de Bonito

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo