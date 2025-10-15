Miranda abre inscrições para o atletismo da 41ª Mirancopa

Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição / Fundesporte

Estão abertas as inscrições para as provas de atletismo da 41ª Mirancopa, que acontecem na próxima quinta-feira, 17 de outubro, no Estádio Municipal de Miranda, a partir das 18h.

Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição, que integra o calendário esportivo do município.

A prova é uma oportunidade para mostrar velocidade, superar limites e representar sua escola, bairro ou comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!