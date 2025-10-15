Miranda abre inscrições para o atletismo da 41ª Mirancopa

Provas serão realizadas na próxima sexta-feira
Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição / Fundesporte
Estão abertas as inscrições para as provas de atletismo da 41ª Mirancopa, que acontecem na próxima quinta-feira, 17 de outubro, no Estádio Municipal de Miranda, a partir das 18h.
Atletas de todas as idades podem se inscrever para participar da tradicional competição, que integra o calendário esportivo do município.
A prova é uma oportunidade para mostrar velocidade, superar limites e representar sua escola, bairro ou comunidade.
Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Quartas e oitavas de final serão disputadas a partir das 19h no Ginásio Guilherme Maidana
Polícia
Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto
Educação
Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS