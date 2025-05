Miranda disputa a 2ª divisão do Voleibol nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Jovens buscam o acesso à 1ª divisão estadual / Divulgação

Miranda segue representando com destaque o município nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Neste segundo bloco da competição, iniciado nesta semana, a cidade entra em quadra com a equipe masculina de Voleibol, formada por alunos do Colégio Caetano Pinto, na categoria de 15 a 17 anos.

O credenciamento da delegação mirandense foi realizado na segunda-feira (19), e os atletas chegam motivados, embalados por uma vitória no amistoso preparatório contra Corumbá. A estreia de Miranda aconteceu nesta terça-feira (20), às 8h, contra a equipe de Sonora. Já na quarta-feira (21), também às 8h, o confronto será diante de Coxim, em jogos decisivos para a trajetória da equipe na competição.

Comandados pelo técnico Ronan Souto e acompanhados pelo chefe de delegação Gilson Teixeira, os jovens buscam o acesso à 1ª divisão estadual após conquistarem, em 2024, a vaga na 2ª divisão.

No primeiro bloco dos Jogos, Miranda já havia se destacado com o enxadrista Lucas Mendez Vilalva, que conquistou a 5ª colocação no ritmo Blitz, reforçando a presença do município no cenário esportivo estadual.

Durante o credenciamento, o Secretário Municipal de Esportes, Jedeilson Rodrigues Maia, esteve presente para recepcionar os atletas e desejar boa sorte. Ele agradeceu o apoio da Prefeitura de Miranda, em nome do prefeito Fábio Florença (PSDB), e destacou o papel do esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e orgulho para a comunidade mirandense.

