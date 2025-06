Miranda está nas quartas de final dos Jogos Escolares de MS com campanha invicta

Agora, Miranda se prepara para encarar as quartas de final / Divulgação

A equipe feminina sub-17 de voleibol de Miranda garantiu, de forma invicta, sua classificação para as quartas de final dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, na Etapa Jardim. Com três vitórias consecutivas e sem perder nenhum set, as atletas se destacam como uma das principais forças da competição até o momento.

Na estreia, Miranda superou a equipe de Bataguassu por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 21 e 25 a 22. A segunda rodada foi marcada por uma disputa acirrada contra Deodápolis, mas as meninas mantiveram o controle e venceram novamente por 2 a 0, com parciais de 25 a 11 e 26 a 24. Encerrando a fase de grupos, a equipe mirandense confirmou o favoritismo e venceu Japorã de forma tranquila: 25 a 11 e 25 a 10.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Jedeilson Maia, elogiou o desempenho das atletas e o comprometimento de toda a equipe. “É gratificante ver nossas atletas jogando com tanta garra, união e talento. Essa campanha reflete o trabalho sério da equipe técnica e o esforço diário das meninas. Estamos muito orgulhosos do que estão construindo nos Jogos Escolares”, afirmou.

Sob o comando do técnico Ronan Souto, a delegação de Miranda também conta com o apoio da professora Ariene Carneiro, que atua como acompanhante feminina e auxiliar técnica da equipe. A união entre comissão técnica e atletas tem sido um dos pilares do sucesso da equipe nesta etapa da competição.

Agora, Miranda se prepara para encarar as quartas de final com a confiança reforçada pela excelente campanha na primeira fase, mirando um lugar entre as quatro melhores equipes do Estado.

