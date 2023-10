Moção reconhece conquista de paratleta em Campeonato de Paracanoagem

A deputada Mara Caseiro, 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), utilizou a tribuna nesta manhã (5) para apresentar Moção de Congratulação ao paratleta Itaquiraiense, Fernando Rufino, pela conquista da medalha de ouro na categoria VL2M200m do Campeonato Mundial de Canoagem e Paracanoagem disputada em Duisburg na Alemanha

O paratleta é natural de Eldorado, mas atualmente reside em Itaquiraí e Ilha Comprida, no interior de São Paulo. Reconhecido nacionalmente como “Cowboy de Aço”, título conquistado depois que sua história de vida e superação foram divulgadas, servindo de inspiração para jovens, adultos e crianças.

A medalha de ouro também garantiu a participação do homenageado nas Paraolimpíadas de Paris de 2024, fato que levará o nome de nosso estado para o outro lado do mundo, além de revelar a obstinação do povo Sul-Mato-Grossense e a qualidade da política esportiva do Estado.

“Diante disso, congratular o paratleta é enaltecer o esporte sul-mato-grossense, sendo exatamente isso que a Assembleia Legislativa faz ao apresentar a presente Moção de Congratulação. Parabéns ao nosso cowboy de aço de nossa queria Itaquiraí”, justificou a parlamentar.