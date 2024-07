MS abre Paralimpíadas Escolares com foco na inclusão

Divulgação

Na sexta-feira (12) ocorreu pela primeira vez uma cerimônia de abertura das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul). A solenidade, que deu início à 13ª edição do evento esportivo foi realizada na sede campestre da AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira), em Campo Grande.



A competição é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e terá disputas neste sábado (13) e domingo (14). As modalidades em competição são atletismo, bocha, parabadminton e tênis de mesa.



As Paraesc são a competição mais importante do esporte paralímpico a nível escolar no estado, sendo uma seletiva para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. O evento, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), reúne representantes de vários estados do país e tem como objetivo fomentar e incentivar a prática do esporte paralímpico, além de servir como vitrine para a descoberta de novos talentos.



As provas de atletismo ocorrerão no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as competições de bocha, parabadminton e tênis de mesa serão realizadas na sede de campo da Nipo. A entrada é livre para quem quiser acompanhar as disputas.



Os 158 estudantes-atletas, com idades entre 11 e 18 anos, foram apresentados juntamente com suas delegações. Ao todo, 13 municípios estarão representados na competição escolar: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.



Na ocasião, o secretário da Setesc, Marcelo Miranda, agradeceu às associações Apae, Pestalozzi e Juliano Varella por fazerem a diferença na vida dos atletas.



"O esporte transforma vidas, e é por isso que queremos fazer essa transformação nas Paralimpíadas Escolares. Preparamos os jogos com muito carinho para que possamos evoluir o paradesporto no estado. Tivemos uma evolução de três cidades participando dos jogos para 13, sabemos que somos 79 municípios então temos 66 como meta".



"É fundamental que pessoas com deficiência tenham acesso a programas públicos de esporte, pois isso proporciona autonomia, confiança e uma verdadeira transformação em suas vidas. Este evento marca, sem dúvida, uma nova fase para as Paralimpíadas Escolares", destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.



Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, também destacou a importância do evento. "Promover as Paralimpíadas Escolares é um passo essencial para criar uma cultura inclusiva e valorizar a diversidade no esporte. Estamos comprometidos em oferecer as melhores condições para que esses jovens talentos possam desenvolver seu potencial".



A abertura das Paralimpíadas contou com apresentações da Banda Down Rítmica, do grupo Nidal Abdul e do grupo Dance Down