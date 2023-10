MS conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 de Judô

Lucas Castro/Fundesporte

Mato Grosso do Sul conquistou nove medalhas (dois ouros, três pratas e quatro bronzes) no Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 de Judô, no último fim de semana, em Curitiba (PR). A delegação sul-mato-grossense contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Com 72 atletas (36 meninas e 36 meninos), a equipe de Mato Grosso do Sul teve o maior número de participantes, ao lado do Paraná e São Paulo. De acordo com a CBJ (Confederação Brasileira de Judô), que organizou a competição, foram ao tatame 1.042 judocas (486 meninas e 556 meninos), de 26 unidades federativas.

Pela classe sub-15, André Lucas Dodero (meio-leve, até 50 kg) e Kauã Yuji Yonaha (ligeiro, até 45 kg) colocaram a medalha dourada no peito. Na mesma categoria etária, Antonio Carlos Salvaterra (meio-médio, até 60 kg) e Linda Ágata Corrêa (superpesado, acima de 70 kg) faturaram a prata. A judoca Lívia Aguiar Diniz (superligeiro, até 28 kg) também terminou em segundo lugar, no sub-13.

As medalhas de bronze foram asseguradas por Amytai Diandra Santana (pesado, até 60 kg), Eloísa Ávila Pinto (meio-leve, até 34 kg), Leandro Gabriel Queiroz (meio-médio, até 42 kg) e Lhaissa Gonçalles (superpesado, acima de 60 kg), todos na classe sub-13.

As nove medalhas colocaram Mato Grosso do Sul na quinta posição geral. São Paulo garantiu o título, com 37 medalhas (11 de ouro, 10 de prata e 16 de bronze) e o Rio de Janeiro foi vice-campeão, ao alcançar 28 pódios (11 ouros, três pratas e 14 bronzes). O Rio Grande do Sul encerrou o campeonato na terceira colocação, assegurando 16 medalhas (cinco ouros, quatro pratas e sete bronzes).