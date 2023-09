MS é vice-campeão da etapa regional das Paralimpíadas Escolares

Competição com atletas do MS aconteceu em Brasília / Divulgação

Mato Grosso do Sul brilhou na etapa regional 2 das Paralimpíadas Escolares 2023, realizada em Brasília (DF), no último fim de semana. Os atletas sul-mato-grossenses conquistaram 105 medalhas (63 ouros, 29 pratas e 13 bronzes) no total, desempenho que colocou o estado na segunda colocação geral. A delegação foi coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS).

A competição na capital federal contou com provas de atletismo, bocha e natação, com a participação de 530 estudantes-atletas na faixa etária de 12 a 18 anos, com deficiências física, intelectual e visual.

Na classificação final, Minas Gerais ficou com o título e Goiás fechou a competição em terceiro. Mais nove unidades federativas participaram da etapa na capital federal: Distrito Federal (4º), Rondônia (5º), Mato Grosso (6º), Amazonas (7º), Tocantins (8º), Roraima (9º), Bahia (10º), Acre (11º) e Piauí (12º).

Por modalidade, Mato Grosso do Sul sagrou-se campeão na bocha, com 43 pontos. O atletismo sul-mato-grossense encerrou as Paralimpíadas em segundo lugar, com 1.104 de pontuação. Já na natação, o Estado terminou na quarta posição, somando 218 pontos. Por um pódio, Mato Grosso do Sul não repetiu o feito da edição 2022, quando assegurou 106 medalhas (52 de ouro, 30 de prata e 24 de bronze) e ficou em terceiro lugar geral. Em Brasília (DF), a seleção sul-mato-grossense foi composta por atletas de 10 municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas. Todos estes se destacaram na seletiva estadual, as Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul, realizadas pela Fundesporte em julho deste ano.

Os melhores atletas da etapa regional garantiram vaga à fase final das Paralimpíadas Escolares, tradicionalmente realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). Neste ano, o evento na capital paulista será de 27 de novembro a 2 de dezembro.

Além da regional 2 na capital federal, mais duas organizadas pelo CPB. A regional 1, com sede em Belém (PA) este ano, tem a participação do Pará, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Amapá. Já a 3, em São Paulo (SP), é composta pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.