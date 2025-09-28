MS encerra Jogos da Juventude 2025 em 6º lugar no ranking geral

Atletas sul-mato-grossenses conquistaram 35 medalhas
A equipe estadual é composta por 215 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes / Abelardo Mendes Jr/COB
O terceiro e último bloco de modalidades dos Jogos da Juventude 2025 foi concluído nesta quinta-feira (25), fechando o quadro de medalhas da delegação sul-mato-grossense com 35 medalhas, sendo 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze, conquistando o 6º lugar no ranking geral da competição. No terceiro bloco, participaram atletas das modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.
A equipe estadual, composta por 215 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes, representa 23 municípios do estado e é organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A competição na capital federal foi promovida pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).
No terceiro bloco os resultados confirmaram o bom desempenho do estado. No handebol, a equipe feminina conquistou o ouro na 3ª divisão e a masculina ficou com o bronze na 2ª divisão. O vôlei feminino conquistou a prata na 2ª divisão, o que garante acesso a 1ª divisão da competição em 2026. O judô também se destacou, somando cinco medalhas ao quadro geral.
A dupla Anthony Falcão e Paulo André garantiu o ouro da 2ª divisão por duplas no badminton. Após a vitória, Anthony, de 16 anos, contou como começou no esporte e relatou a rotina intensa de treinos que o levou até a medalha. “Eu comecei na escola por curiosidade no esporte. Eu olhei as pessoas praticando e quis jogar um pouco e a minha rotina de treinos é bem puxada, eu estudo de manhã cedo até meio-dia, saio da escola, passo em casa, aí eu começo a treinar as partidas às três horas da tarde. Eu treinei muito, então já imaginava que iríamos conseguir ganhar a medalha.”
Na ginástica rítmica (2ª divisão), a atleta Ana Júlia Borges Nantes, de 13 anos, foi um dos grandes destaques. Ela conquistou a medalha de prata nos aparelhos maças e bola, o bronze no individual geral e ainda recebeu o prêmio de melhor artístico.
Ana Júlia contou sobre sua trajetória e os resultados alcançados: “Comecei a fazer ginástica com 5 anos quando uma amiga da escola fazia e me interessei em fazer uma aula experimental. Foram muitos treinos intensos e treinei bastante para tentar uma boa colocação. Meu objetivo era obter uma melhor colocação em relação ao ano passado, quando ganhei uma medalha de bronze nas finais do aparelho maças. Os resultados foram melhores do que eu imaginava”.
A técnica Maria Justina Gimenez, de 56 anos, de Campo Grande, falou sobre a preparação da atleta: “Ana Júlia vem sendo preparada desde os 9 anos, quando participou da sua primeira competição. Desde então percebemos nela um grande potencial, pois tinha muita persistência, graciosidade e inteligência motora, qualidades essenciais para uma atleta de ginástica rítmica”, ressaltou.
Sobre a importância do resultado para o estado, a técnica acrescentou: “Foi uma conquista histórica, resultado que coloca MS entre os melhores do país na modalidade. Temos a certeza que vamos motivar nossas professoras e crianças a continuar buscando aperfeiçoamento na modalidade, aumentar o número de praticantes, pois o exemplo que a Ana Júlia deixa é que todo trabalho com disciplina tem resultado positivo”.
Confira o quadro de medalhas completo dos Jogos da Juventude 2025:
Natação
4x100 4 estilos
Bronze – Individual Masculino
Ouro - Dupla Mista
Atletismo
Ciclismo
Wrestling
Águas Abertas
Bronze - Revezamento Misto
João Pedro Klain Miranda / Sarah Lia Loureiro
Judô
Badminton (2ª divisão)
Simples Feminino
Prata - Eloyse Duarte
Dupla Feminina
Prata - Eloyse Duarte e Lauriane
Simples Masculino
Bronze - Paulo André
Dupla Masculina
Ouro - Paulo André e Anthony
Ginástica Rítmica (2ª divisão)
Individual Geral
Bronze - Ana Júlia Nantes
Bola
Prata - Ana Júlia Nantes
Maças
Prata - Ana Júlia Nantes
Vôlei Feminino
Prata - 2ª divisão (acesso para 1ª)
Handebol
Ouro - Feminino (3ª divisão)
Bronze - Masculino (2ª divisão)
Esporte
