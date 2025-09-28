Acessibilidade

28 de Setembro de 2025 • 15:49

MS encerra Jogos da Juventude 2025 em 6º lugar no ranking geral

Atletas sul-mato-grossenses conquistaram 35 medalhas

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 10:12

A equipe estadual é composta por 215 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes / Abelardo Mendes Jr/COB

O terceiro e último bloco de modalidades dos Jogos da Juventude 2025 foi concluído nesta quinta-feira (25), fechando o quadro de medalhas da delegação sul-mato-grossense com 35 medalhas, sendo 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze, conquistando o 6º lugar no ranking geral da competição. No terceiro bloco, participaram atletas das modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.

A equipe estadual, composta por 215 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes, representa 23 municípios do estado e é organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A competição na capital federal foi promovida pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).

No terceiro bloco os resultados confirmaram o bom desempenho do estado. No handebol, a equipe feminina conquistou o ouro na 3ª divisão e a masculina ficou com o bronze na 2ª divisão. O vôlei feminino conquistou a prata na 2ª divisão, o que garante acesso a 1ª divisão da competição em 2026. O judô também se destacou, somando cinco medalhas ao quadro geral.

A dupla Anthony Falcão e Paulo André garantiu o ouro da 2ª divisão por duplas no badminton. Após a vitória, Anthony, de 16 anos, contou como começou no esporte e relatou a rotina intensa de treinos que o levou até a medalha. “Eu comecei na escola por curiosidade no esporte. Eu olhei as pessoas praticando e quis jogar um pouco e a minha rotina de treinos é bem puxada, eu estudo de manhã cedo até meio-dia, saio da escola, passo em casa, aí eu começo a treinar as partidas às três horas da tarde. Eu treinei muito, então já imaginava que iríamos conseguir ganhar a medalha.”

Na ginástica rítmica (2ª divisão), a atleta Ana Júlia Borges Nantes, de 13 anos, foi um dos grandes destaques. Ela conquistou a medalha de prata nos aparelhos maças e bola, o bronze no individual geral e ainda recebeu o prêmio de melhor artístico.

Ana Júlia contou sobre sua trajetória e os resultados alcançados: “Comecei a fazer ginástica com 5 anos quando uma amiga da escola fazia e me interessei em fazer uma aula experimental. Foram muitos treinos intensos e treinei bastante para tentar uma boa colocação. Meu objetivo era obter uma melhor colocação em relação ao ano passado, quando ganhei uma medalha de bronze nas finais do aparelho maças. Os resultados foram melhores do que eu imaginava”.

A técnica Maria Justina Gimenez, de 56 anos, de Campo Grande, falou sobre a preparação da atleta: “Ana Júlia vem sendo preparada desde os 9 anos, quando participou da sua primeira competição. Desde então percebemos nela um grande potencial, pois tinha muita persistência, graciosidade e inteligência motora, qualidades essenciais para uma atleta de ginástica rítmica”, ressaltou.

Sobre a importância do resultado para o estado, a técnica acrescentou: “Foi uma conquista histórica, resultado que coloca MS entre os melhores do país na modalidade. Temos a certeza que vamos motivar nossas professoras e crianças a continuar buscando aperfeiçoamento na modalidade, aumentar o número de praticantes, pois o exemplo que a Ana Júlia deixa é que todo trabalho com disciplina tem resultado positivo”.

Confira o quadro de medalhas completo dos Jogos da Juventude 2025:

Natação

  • Ouro – Bento Gobetti Geleilate – 100m costas
  • Ouro – Bento Gobetti Geleilate – 200m costas
  • Prata – Bento Gobetti Geleilate – 50m costas
  • Ouro – Daniel Coelho de Campos - 50m peito
  • Bronze – Daniel Coelho de Campos – 100m peito
  • Prata – Lucas de Souza – 200m borboleta
  • Bronze – Revezamento Masculino

4x100 4 estilos

  • Bento Gobetti
  • Daniel Coelho
  • Lucas de Souza
  • Pedro Paulo Riça
  • Tênis de Mesa

Bronze – Individual Masculino

  • Heitor Souza Rieff

Ouro - Dupla Mista

  • Heitor Souza Rieff
  • Valentina Nabhan Saravi
  • Bronze – Equipes Masculino
  • Heitor Souza Rieff
  • Leonardo Hitoshi Kurokawa
  • Bronze – Equipes Feminino
  • Valentina Nabhan Saravi
  • Lavinia da Silva Miyata

Atletismo

  • Ouro – Kevin Tobías Agüero – 400m rasos
  • Prata – Paulo Henrique Marques – Salto em altura
  • Bronze - Max Alves - 800m

Ciclismo

  • Ouro – Pedro Lucas Dourado - prova de resistência

Wrestling

  • Bronze – Greco Romana (-65kg)
  • Ryan Samuel da Silva Brandão

Águas Abertas

Bronze - Revezamento Misto

João Pedro Klain Miranda / Sarah Lia Loureiro

Judô

  • Ouro - Anna Clara (-40kg feminino)
  • Bronze - Maria Miziara (-48kg feminino)
  • Bronze - Maria Lira (-52kg feminino)
  • Bronze - André Dodero (-60kg masculino)
  • Bronze - Vitor Cabreira (+90kg masculino)

Badminton (2ª divisão)

Simples Feminino

Prata - Eloyse Duarte

Dupla Feminina

Prata - Eloyse Duarte e Lauriane

Simples Masculino

Bronze - Paulo André

Dupla Masculina

Ouro - Paulo André e Anthony

Ginástica Rítmica (2ª divisão)

Individual Geral

Bronze - Ana Júlia Nantes

Bola

Prata - Ana Júlia Nantes

Maças

Prata - Ana Júlia Nantes

Vôlei Feminino

Prata - 2ª divisão (acesso para 1ª)

Handebol

Ouro - Feminino (3ª divisão)

Bronze - Masculino (2ª divisão)

