MS fecha a Copa Brasil e o Brasileiro Sub-17 com cinco medalhas e classificação ao Pan

Atletas classificados para o Campeonato Pan-Americano da modalidade / (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul teve participação no Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior – Copa Brasil “Aline Silva” e no Campeonato Brasileiro Sub-17 de Wrestling no último fim de semana, em São Paulo (SP). Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a delegação voltou com cinco medalhas (um ouro, duas pratas e dois bronzes), além de uma classificação ao Campeonato Pan-Americano da modalidade.

A equipe sul-mato-grossense foi composta por nove atletas, comandados pelo técnico Agnaldo Pereira dos Santos, da academia RA Fitness & Combat. Marciel Martinez Gonçalves alcançou o lugar mais alto do pódio no Brasileiro Sub-17, competindo no estilo livre até 92 kg. Com a vitória, o lutador garantiu vaga direta ao Campeonato Pan-Americano da categoria, que ocorrerá no México, de 23 a 25 de junho deste ano.

Depois de um ano afastada devido a uma lesão no joelho, Assíria Daniela da Silva retornou com tudo aos tapetes. A atleta de 22 anos terminou com a prata no CBI Sênior – Copa Brasil “Aline Silva”, no estilo livre feminino até 53 kg. Mais do que a medalha, a jovem atleta comemorou a volta por cima, após passar por procedimento cirúrgico e encarar meses de fisioterapia.

“Eu fiquei muito feliz de voltar a competir e estava muito nervosa com essa primeira competição. Fiquei bastante tempo afastada, me preparando física e psicologicamente para retornar. Fiquei feliz com a forma que consegui lidar com tudo isso, ter conseguido me superar de várias formas, e ainda chegar ao pódio”, relata Assíria.

Esta também foi a estreia de Assíria na categoria sênior. “Dei tudo de mim no tapete, realmente lutei com tudo nas possibilidades que eu tinha. Então, fiquei feliz por ter chegado ao pódio no meu primeiro ano como sênior e ser a segunda colocada do Brasil na minha categoria”, finaliza a atleta, que também viu seus irmãos marcarem presença no pódio do CBI Sênior.

Os “irmãos Silva” Pedro Samuel e Paulo André dividiram a mesma categoria de peso (74 kg), no estilo livre, e conquistaram prata e bronze, respectivamente. Já na luta greco-romana do Campeonato Brasileiro Sub-17, Mato Grosso do Sul obteve mais uma medalha com Luan Alves Cabral, que terminou em terceiro lugar na categoria até 55 kg.