MS fecha primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros com 34 medalhas

Equipe estadual é composta por 203 estudantes-atletas / Bel Manvailer/Fundesporte

Os estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul estão brilhando nos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros) 2024, que ocorrem em Recife (PE). O primeiro bloco da competição terminou nesta quarta-feira (25) e a delegação sul-mato-grossense já conquistou 34 medalhas, sendo 13 ouros, 10 pratas e 11 bronzes.

Foram disputadas as modalidades tênis de mesa, judô, wrestling (luta olímpica), atletismo, atletismo adaptado, ginástica rítmica, handebol e voleibol.

A equipe estadual, composta por 203 estudantes-atletas entre 12 e 14 anos, é organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A competição na capital pernambucana é realizada pela CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar). Os atletas que se destacarem poderão se classificar para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que ocorrerão na Colômbia, entre novembro e dezembro.

O segundo bloco de modalidades já começou e segue com disputas até 1º de outubro, com as modalidades karatê, xadrez, taekwondo, badminton, basquetebol, vôlei de praia e futsal. O terceiro e último bloco contará com natação, ciclismo e ginástica artística, nos dias 1º e 2 de outubro.

No wrestling (luta olímpica), os estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul foram destaques. Ryan Samuel conquistou a medalha de ouro na série ouro e Yosnay Pichiyi Garcia conquistou a prata na série prata. Para o técnico Agnaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, o nível da competição está aumentando cada vez mais.

“Viemos com um grupo pequeno, com seis atletas, estávamos esperando duas ou três medalhas e foi o que aconteceu, foram duas medalhas. Até pela idade dos meninos, pelo nível, pelo tempo de treino, nós estimamos isso. A medalha de primeiro lugar do Ryan, na série ouro, não foi uma surpresa, ele é um garoto promissor mesmo. Só foi surpresa porque foi no estilo greco-romana, não é um estilo que ele está acostumado a competir, a treinar e competir, mas é forte, treina bem, e a gente esperava realmente um bom resultado”, destacou o treinador de wrestling.

Ryan Samuel Brandão, de 14 anos, falou sobre a emoção de conquistar a medalha de ouro no wrestling, após ter sido campeão da série bronze em 2022. "Eu adoro competir e comecei a treinar inspirado nos meus primos mais velhos. Essa vitória foi muito especial e vai me motivar ainda mais nos próximos desafios”.

Pela primeira vez, a equipe de atletismo adaptado de Mato Grosso do Sul participou dos JEB’s e também foi destaque, conquistando a medalha de ouro no revezamento integrado masculino (série ouro). O professor Daniel Sena ressaltou a importância desse resultado. "Foi uma conquista incrível para uma equipe que está apenas começando. Nossos atletas são de nível nacional e internacional, sendo observados pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Estamos muito satisfeitos com o desempenho deles”.

O campo-grandense Alexsander do Carmo da Silva, de 14 anos, destacou que os Jogos Escolares vão além da competição. "Participar do JEBs é um compromisso diário de superação e perseverança. Fiquei muito feliz em ser campeão no revezamento 5x80 metros e vice-campeão nos 80 metros. Agora, é hora de descansar um pouco e focar nas próximas competições”.

Confira todas as medalhas conquistadas por Mato Grosso do Sul até o momento nos JEB's 2024:

Ouro

Ryan Samuel (Wrestling) – série ouro

Lavínia Miyata (Tênis de Mesa) – série bronze

Anna Clara Mendes (Judô) – série ouro

Maria Eduarda Oliveira (Judô) – série prata

Luiz Octavio Oliveira (Judô) – série prata

Letícia Damaceno (Judô) – série bronze

Érico Santos (Judô) – série bronze

Revezamento 5x80m masculino (Atletismo adaptado) – série ouro

Cleidienison Ricarte Ajala (Atletismo) – Lançamento do martelo – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do disco – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do martelo – série ouro

Isadora Garcia (Atletismo) – lançamento do disco – série bronze

Revezamento 5x80m masculino (Atletismo) – série ouro

Prata

Yosnay Pichiyi Garcia (Wrestling) – série prata

Leonardo Kurokawa (Tênis de Mesa) – série prata

Lhayssa González (Judô) – série prata

Davi Fernandes (Judô) – série bronze

Alexsander do Carmo (Atletismo Adaptado) – 80 metros rasos – série ouro

Kauan Vinicius (Atletismo) – salto em distância – série ouro

Maria Eduarda da Silva Santos (Atletismo) - 80 metros com barreiras - série ouro

Kengerly Nailhet Reyes (Atletismo) - Lançamento do dardo - série ouro

Handebol feminino – série cobre

Voleibol masculino – série bronze

Bronze

Guilherme Canéppele (Judô) – série ouro

Juan Júnior (Judô) - série ouro

Kauã Yonaha (Judô) - série ouro

Ana Beatriz Teodoro (Judô) - série ouro

Isadora Pereira (Judô) – série prata

Camilly Aparecida Ribeiro (Judô) – série prata

Saymonn Isael Lima (Atletismo) – salto em distância - série ouro

Luiz Fernando de Souza (Atletismo) – lançamento do disco - série ouro

Isaik Franco Ribeiro (Atletismo) - Lançamento do disco - série bronze

Gabrielly Aparecida da Silva (Atletismo) – 80 metros com barreira – série bronze

Revezamento 5x80m feminino (Atletismo) - série ouro

*Com informações da Comunicação Setesc