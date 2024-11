MS leva 101 atletas para Paralimpíadas Escolares 2024

Divulgação, Fundesporte

Mato Grosso do Sul marca presença com 101 atletas nas Paralimpíadas Escolares 2024, realizada Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), constituindo a quinta maior delegação da competição. A equipe estadual é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A cerimônia de abertura aconteceu na noite de ontem (26), enquanto as disputas serão realizadas entre esta quarta (27) e sexta-feira (29).

As Paralimpíadas Escolares são o maior evento esportivo do mundo voltado para crianças e jovens com deficiência. Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), o evento deste ano bateu recorde de inscrições, reunindo mais de 2 mil participantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

Desde sua criação, em 2006, o evento tem desempenhado papel fundamental na inclusão e no desenvolvimento esportivo de jovens paratletas.

Modalidades e participação

Os atletas disputarão 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, badminton, bocha, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

O atletismo lidera em número de inscritos, com mil competidores. Em seguida, aparecem a natação (323 inscritos), a bocha (156), o tênis de mesa (103) e o badminton (102). Pela primeira vez, em 2024, foram realizadas seletivas estaduais de três modalidades (atletismo, natação e bocha) dentro do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, também organizado pelo CPB. Este evento percorreu todas as unidades federativas do país no primeiro semestre, promovendo competições de alto rendimento e desenvolvimento esportivo.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza a importância do evento.

"As Paralimpíadas Escolares mostram o quanto o esporte pode transformar vidas, especialmente no que diz respeito à inclusão e ao desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Mato Grosso do Sul tem avançado e se destacado, e estamos muito orgulhosos de apoiar nossos atletas, que são verdadeiros exemplos de superação e determinação".

Diretor de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca destaca o progresso do estado no esporte paralímpico e compartilhou as metas para esta edição.

"A nossa expectativa é muito alta. No ano passado, ficamos na quinta colocação, e o objetivo agora é manter essa posição entre os cinco melhores do Brasil. Temos crescido: este ano, ampliamos nossa participação de sete para nove modalidades, com a inclusão do goalball e do halterofilismo".