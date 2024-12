MS participa da Copa Nacional Quilombola com equipes do Tia Eva e Furnas de Boa Sorte

Divulgação

A 1ª Copa Nacional Quilombola de Futebol começa nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, e Mato Grosso do Sul marca presença com duas equipes representantes: Quilombo Tia Eva, no masculino, e Quilombo Furnas de Boa Sorte, no feminino.

As equipes conquistaram suas vagas na 1ª Copa Estadual Quilombola de Futebol Society, realizada em 14 de setembro no Clube Estoril, em Campo Grande. A etapa estadual reuniu 250 atletas distribuídos em oito equipes, com organização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O torneio na capital carioca reúne 29 equipes de 16 unidades federativas. Os jogos iniciais ocorrem no Centro de Treinamento Tigres do Brasil, em Duque de Caxias (RJ), com abertura oficial às 18h (horário de MS) e partidas simultâneas a partir das 14h (horário de MS)..

Além da competição, a Copa Nacional Quilombola objetiva celebrar a identidade e a resistência dessas comunidades, destacando as tradições culturais e promovendo a igualdade racial. O evento, que vai até domingo (15), tem apoio do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e da CONAQ (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas), e se propõe a criar um legado de fortalecimento e protagonismo quilombola, especialmente entre as mulheres participantes.

As finais acontecerão no domingo (15), às 8h (horário de MS), no Estádio de Laranjeiras, que pertence ao Fluminense Football Club. Representando Mato Grosso do Sul, as equipes Tia Eva e Furnas de Boa Sorte entram em campo levando as cores, a tradição e o espírito de resistência de suas comunidades.

“É uma honra ver Mato Grosso do Sul representado em um evento tão importante. Tenho certeza que a Copa Nacional Quilombola vai além do esporte e se tornará mais um símbolo de identidade e resistência das comunidades quilombolas de todo o Brasil", destacou o secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, ressaltou o impacto social da competição. "É uma grande oportunidade para mostrar que o esporte tem o poder de transformar vidas e conectar diferentes realidades. Estamos orgulhosos dos nossos atletas e confiantes de que eles levarão o nome de Mato Grosso do Sul com garra e determinação”.

Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, também destacou o esforço coletivo para a realização da etapa estadual. "Organizar a seletiva foi um desafio gratificante. Ver os quilombos Tia Eva e Furnas de Boa Sorte representando o estado em uma competição nacional nos enche de orgulho e nos inspira a continuar investindo no esporte como ferramenta de inclusão social”.

*Com informações da assessoria