MS recebe a etapa Centro-Oeste do Circuito Nacional de Wrestling

Osvaldo Aguilar/ UWW

Referência na formação e desenvolvimento de atletas de wrestling (luta olímpica), Mato Grosso do Sul volta a receber uma competição da modalidade. A capital Campo Grande sedia, no sábado (19), a etapa Centro-Oeste do Circuito Nacional de Wrestling. As disputas acontecerão no ginásio do Círculo Militar, a partir das 10 horas. A entrada é gratuita para quem quiser assistir.



A competição é organizada pela CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) junto à FWMS (Federação de Wrestling de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).



O campeonato deve reunir aproximadamente 200 atletas das unidades federativas que compõem a região: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, vão participar lutadores de outros estados que buscam somar pontos no ranking nacional e incrementar o currículo.



As classes etárias serão infantil, sub-15, sub-17, sub-20, sênior (adulto) e veteranos, nos estilos livre, livre feminino e greco-romano.



Para o presidente da FWMS, Agnaldo Pereira dos Santos, a realização da etapa Centro-Oeste marca um importante momento para a modalidade no Estado.



“Faz 19 anos que tivemos um campeonato nacional aqui em Mato Grosso do Sul, então estamos com as melhores expectativas para esse evento. Esperamos que ele tenha um impacto positivo para o wrestling local, que as pessoas possam conhecer o esporte, assistir de perto e ver que temos atletas de nível internacional”.



Agnaldo destaca ainda que o evento servirá para despertar a curiosidade do público sobre o wrestling, possibilitando maior visibilidade à modalidade. “O wrestling é um esporte diferente, sem igual, e isso desperta o interesse das pessoas. Queremos que elas venham assistir, busquem informações e saibam que temos wrestling aqui no Estado”.



O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza o papel de Mato Grosso do Sul na cena esportiva nacional e a relevância de receber o evento em Campo Grande.



“Mato Grosso do Sul se consolidou como referência na formação de atletas de wrestling, com muitos dos nossos lutadores alcançando destaque em competições internacionais. A realização de uma etapa do Circuito Nacional em Campo Grande fortalece a modalidade e também valoriza o talento local, além de inspirar as futuras gerações. É uma oportunidade única de colocar o wrestling em evidência e mostrar ao público o potencial esportivo do nosso Estado”.



Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, chama a atenção para o valor especial que o campeonato tem para os atletas sul-mato-grossenses.



“Essa competição representa uma oportunidade única para nossos atletas lutarem em casa, algo que nem sempre acontece devido à logística das viagens. Poder competir com os familiares e amigos na arquibancada é uma experiência diferente, muito mais próxima e motivadora. Além de evitar o desgaste das longas distâncias, eles terão o privilégio de mostrar seu talento para aqueles que, muitas vezes, não conseguem acompanhar as competições fora do Estado”.



A etapa Centro-Oeste é a última do Circuito Nacional da CBW na temporada 2024. A fase Sul-Sudeste foi realizada em Cubatão (SP), no dia 16 de março. João Pessoa (PB) recebeu, em 15 de junho, a Norte-Nordeste.