MS recebe etapa do Circuito Nacional de Badminton pelo segundo ano consecutivo

Divulgação

O Circuito Nacional de Badminton – Top 16 tem parada em Mato Grosso do Sul pelo segundo ano consecutivo. Campo Grande recebe, a partir desta quinta-feira (21), a terceira etapa da competição. As disputas acontecem no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, o Moreninho, localizado no campus Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), até domingo (24). A entrada é gratuita.

Realizado pela CBBd (Confederação Brasileira de Badminton) com suporte local da FESBd (Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton), o evento tem aporte financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Foram investidos R$ 239,5 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

A competição, que envolve o Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton, terá partidas nas categorias principal e jovens (sub-13, sub-19, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11), nas modalidades simples masculina, simples feminina e duplas (masculina, feminina e mista).

Seis atletas vão representar Mato Grosso do Sul: Anthony Falcão da Silva (sub-15), Lauriane Rocha de Oliveira (sub-15), Nayara Justino de Souza (sub-17), Pedro Henrique Gomes de Carvalho (sub-13), Pedro Luiz Viegas Carvalho (sub-19) e Rhayssa dos Santos Soares (sub-23). Todos buscarão medalhas no estilo simples.

“O badminton é uma das modalidades de destaque em Mato Grosso do Sul, especialmente com o treinamento esportivo oferecido pelo Estado nas escolas. Então, é um evento que, pelo segundo ano consecutivo, temos o prazer em receber, e que reunirá os melhores atletas do país, com partidas de alto nível e dando mais visibilidade ainda à modalidade”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

A cerimônia de abertura da 3ª etapa do Circuito Nacional de Badminton – Top 16 – Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton acontecerá nesta quinta-feira (21), às 15 horas, no Moreninho. O ginásio fica na Rua UFMS, 1637, Vila Olinda, dentro do campus Cidade Universitária da UFMS. O público pode acompanhar a solenidade e as disputas até domingo (24) de forma gratuita.

As partidas terão transmissão ao vivo da TV CBBd no YouTube.