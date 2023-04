MS será representado pela 1ª vez na Liga Feminina de Futsal; rodada inicial será na Capital

O futsal feminino sul-mato-grossense escreve mais um capítulo importante na história. Mato Grosso do Sul terá pela primeira vez uma equipe na LFF (Liga Feminina de Futsal), uma das maiores competições do país e do mundo na modalidade, que conta com clubes de grande expressão e com calendário de jogos de pelo menos oito meses.

Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a Serc/UCDB será responsável por levar o nome do estado no campeonato e terá o apoio da torcida logo no primeiro compromisso.

Isso porque a primeira rodada será realizada em Campo Grande (MS), com jogos entre todas as equipes neste sábado,8, no Ginásio Dom Bosco, a partir das 9 horas (horário de MS).

Além do time sul-mato-grossense, mais 11 equipes estão confirmadas na LFF 2023: Instituto Lince/Taboão Magnus (SP), Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF/APCEF – DF), Instituto Stein/Stein Cascavel (PR), Female/Unochapeco (SC), Cianorte Futsal/Guibon Foods (PR), Barateiro Havan Futsal (SC), Telêmaco Borba (PR), Associação São José (SP), Leoas da Serra Futsal (SC), Unidep/Pato Branco (PR) e Londrina Futsal (PR).

A Serc/UCDB chega à principal competição de pontos corridos do Brasil após anos de destaque no cenário nacional. A equipe é a atual vice-campeã da Divisão Especial da Taça Brasil e recentemente disputou a Supercopa Feminina de Futsal, em Cascavel (PR).

O técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, mais conhecido como Nando, lembra que o convite para fazer parte do seleto grupo da Liga foi feito pessoalmente pela presidente da marca, Tatiana Weysfield, junto à idealizadora e atual vice-presidente Vanda Cristina Sanches.

“Nosso grupo tem atletas que jogam junto há muito tempo e chegamos à LFF após longos anos de boas atuações no cenário nacional, como na Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Mundo, Jogos Universitários Brasileiros e Supercopa mais recentemente. Então, é um sonho que estamos realizando e um reconhecimento de que nosso estado é uma potência no futsal feminino, está entre os grandes”, destaca Nando.

Vanessa Lima é uma das atletas mais experientes do plantel e presenciou de perto a ascensão da Serc/UCDB dentro do estado e Brasil afora. Para a goleira, a equipe atinge o ápice com a entrada na Liga.

“Tudo o que vivemos nos últimos anos é inimaginável. Agora, podemos viver mais momentos incríveis e estar na Liga é muito importante para o futsal feminino de Mato Grosso do Sul”, salienta Vanessa.

Fase classificatória

1ª rodada – 8/4 (sábado)

9h – Stein Cascavel (PR) x Unidep/Pato Branco (PR)

10h30 – ADTB/Telêmaco Borba (PR) x ADEF/APCEF (DF)

12h – Barateiro Havan (SC) x Londrina Futsal (PR)

13h30 – Guibon Foods/Cianorte (PR) X Female/Unochapeco (SC)

15h – Leoas da Serra (SC) x São José (SP)

16h30 – Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB (MS)

O público pode assistir presencialmente às partidas no ginásio. Não será comercializado ingresso, basta levar um quilo de alimento não perecível. Os três últimos jogos do dia serão transmitidos ao vivo pelo canal BandSports.