MS tem 21 atletas no Campeonato Brasileiro de Judô

Divulgação

A equipe de Mato Grosso do Sul no CBJ (Campeonato Brasileiro de Judô), categoria sub-18, conta com 21 atletas da Capital e do interior.

O evento começou hoje e segue até amanhã, 30, no Rio de Janeiro.

A competição vai distribuir pontos no ranking juvenil CBJ, um dos principais critérios de convocação para estágios internacionais e Campeonato Mundial. Serão cerca de 430 judocas, de 25 federações, nos tatames do Complexo Esportivo Miécimo da Silva.

No primeiro dia de evento, serão disputadas todas as 16 categorias de peso individuais. Já no domingo, a competição por equipes mistas fecha os combates. No ano passado, Mato Grosso do Sul conquistou a medalha de bronze, e São Paulo foi campeão em final contra Minas Gerais.

Todos os combates serão transmitidos ao vivo e de graça pela CBJ TV, no YouTube, e pela plataforma integrada de transmissões da CBJ.