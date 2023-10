MS vai 17 vezes ao pódio no Brasileiro de Muay Thai e carimba vagas ao Mundial

Delegação de MS / Divulgação

A delegação sul-mato-grossense foi destaque no Campeonato Brasileiro Muay Thai e Muay Boran, que ocorreu na cidade de Sapucaia do Sul (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), no último fim de semana. A equipe contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na classificação geral por equipes. Dos 20 atletas que integraram o grupo, 17 subiram ao pódio. No total, foram 11 medalhas de ouro e seis de prata. Mateus Augusto Miranda, mais conhecido como Cebola, faturou o cinturão profissional da categoria 71 kg masculino.

Além do cinturão, o atleta sul-mato-grossense assegurou vaga para o campeonato mundial, que será realizado de 2 a 5 de fevereiro do ano que vem, em Bangcoc, na Tailândia. Esta será sua primeira participação na competição internacional.

“O campeonato [brasileiro] foi muito bom. Fiz duas lutas com lutadores bravos demais, um do Rio Grande do Sul e outro de Santa Catarina. A primeira luta ganhei por pontos e a segunda por nocaute técnico. A expectativa para o ano que vem está boa, pois tenho bons treinadores comigo e meu psicológico está confiante que vamos trazer esse título também”, destacou o lutador.

Na outra disputa pelo cinturão, na categoria até 100 kg, estava o atleta Iuri “Gordão”, que terminou em segundo lugar, garantindo vaga para o Mundial na Tailândia também. A equipe técnica foi composta por Lucas Mendes (Campo Grande), Rafael Moreira (Anaurilândia) e João Marcos (Selvíria).

Segundo a Federação de Muay Thai Tradicional de Mato Grosso do Sul, todos os medalhistas de Mato Grosso do Sul estão classificados ao campeonato mundial no país berço da modalidade. Mateus e Iuri disputarão na categoria profissional e os demais na amadora.

O evento foi realizado pela CBMB (Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran) e teve a participação de 250 atletas, de 14 unidades federativas. As disputas ocorreram no ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Juliano.

Confira todos os medalhistas de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Muay Thai e Muay Boran:

Ouro

Mateus Augusto Miranda - 71 kg (disputa de cinturão)

Jeferson Dias de Souza – 81 kg adulto

Luiz Felipe Rodrigues Antoniassi – 75 kg adulto

Maria Eduarda Soares – 51 kg cadete

Franciny Lopes da Silva – 60 kg júnior

Victor Hugo de Souza Lima - 13 anos cobaia

Ton Lara Bueno – 63 kg júnior

Kawan Bobadilha Cavalheiro – 51 kg júnior

Letícia Brasileira de Castro Bezerra – 100 kg adulto

Renata Junqueira – 51 kg adulto

Cleyton Gutieres – 100 kg adulto

Prata

Iuri Gordão – 100 kg adulto (disputa de cinturão)

Danilo Barros da Silva – 67 kg adulto

Arthur Jesus de Oliveira – júnior 63 kg

Andreia Beatriz Ferreira de Cesare – 54 kg adulto

Gabriel Dalmaso Arce – 54 kg adulto

Cleberson Bassi – 81 kg adulto