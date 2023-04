Na 2ª rodada da Liga Feminina de Futsal, Serc/UCDB empata com time catarinense

Próxima disputa será no dia 13 de maio / (Foto: Divulgação)

Pela segunda rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal) 2023, Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) e Barateiro/Havan Futsal (SC) empataram por 2 a 2. A partida foi realizada na quarta-feira (12), no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande.

Os gols da Serc/UCDB foram marcados por Micha e Aninha. Já o time catarinense assinalou com Thalitinha e Júlia. O técnico do clube de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando Borges Daniel, o Nando, fez uma avaliação positiva da partida.

“Acho que fizemos um excelente jogo, fizemos jogadas ensaiadas e chutamos bastante ao gol. No final, acho que poderíamos ter saído com a vitória. Foi um grande espetáculo de futsal feminino e acho que quem compareceu ao ginásio gostou do que viu”.

O próximo compromisso da Serc/UCDB na LFF será no dia 13 de maio, às 17h (horário de MS), quando vai encarar o Londrina Futsal (PR) fora de casa, em partida válida pela terceira rodada da fase classificatória. A bola vai rolar no ginásio da Unopar, em Londrina (PR).

A equipe sul-mato-grossense conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).