Nadadora aquidauanense brilha nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Atleta no pódio / Divulgação

A aquidauanense Maria Clara Magalhães Ravaglia Vieira, de apenas 13 anos, continua a encantar nas piscinas com seu talento e dedicação ao estilo crawl. Desde os 11 anos, Maria Clara vem colecionando medalhas e troféus, consolidando-se como uma promessa no cenário esportivo local.

No último final de semana, durante os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizados em Campo Grande, Maria Clara mostrou mais uma vez seu potencial ao conquistar três importantes medalhas. Entre seus feitos estão o segundo lugar nos 100 metros livres, além do terceiro lugar nos revezamentos 4x50 livre e 4x50 medley.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, organizados pelo Governo do Estado através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), são uma vitrine para jovens talentos esportivos, proporcionando não apenas competição, mas também oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal para atletas entre 12 e 14 anos.

O evento deste ano encerrou no domingo, dia 23 de junho, com participação expressiva de atletas de várias regiões do Estado.