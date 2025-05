Nadadores de Aquidauana conquistam 34 medalhas em competição

Equipe de Aquidauana / Divulgação

No último sábado, 10, a equipe da UPAN (União de Pais e Amigos da Natação) representou Aquidauana com destaque no Circuito Ana Carolina Muniz de Natação, realizado na piscina do Rádio Clube, em Campo Grande (MS). Composta por 12 atletas – incluindo nadadores da escolinha de natação e do programa MS Desporto Escolar (PRODESC) – a equipe conquistou um total de 34 medalhas: 14 de ouro, 12 de prata e 8 de bronze.

A equipe foi formada por oito atletas federados e três vinculados, que contribuíram para o expressivo resultado que garantiu o 5º lugar na classificação geral entre os federados, conforme informou o professor Álvaro da Silva Ferreira.

Entre os destaques individuais estão Gabriell Quevedo, da categoria Infantil 2, que conquistou três ouros e um bronze, e Leonardo Wendisch, do Juvenil 2, que também subiu ao pódio três vezes. Outros atletas como Pedro Medina, João Pedro Miranda e Lucas Gabriel Vasques também brilharam, acumulando vitórias em diversas provas.

Os atletas vinculados, como Vitorio dos Santos, Matheus Maeda, Jean Cunha e Laura Amaya, também trouxeram medalhas importantes para a equipe.

“É nítida a evolução dos nossos atletas, nadando nesse circuito bem abaixo das suas melhores marcas pessoais. Só tenho a agradecer aos pais, atletas e apoiadores por acreditarem na natação de Aquidauana”, destacou o professor Álvaro.

A equipe segue em preparação para as próximas competições de inverno, entre elas o Campeonato Brasileiro Infantil de Clubes, o Estadual e os Jogos Escolares da Juventude.

Confira:

João Pedro Miranda (Infantil 1)

1° 800 m livre T 11:28.02

1° 50 m costas T. 48.23

2° 50 m livre T. 32.65

2° 400 m livre T. 5:41.29

2° 200 m livre T. 2:41.19

Pedro Medina (Juvenil 1)

1° 50 m costas 34.73

1° 50 m borboleta 32.65

2° 50 m livre T. 29.78

2° 200 m livre 2:23.58

Lucas Gabriel Vasques (Infantil 2)

1° lugar 50 m costas T. 35.32

1° lugar 100 m peito T. 1:32.37

1° 100 m costas T. 1:18.29

3° lugar 200 m livre T. 2:31.85

Gabriella Quevedo categoria (Infantil 2)

1° 100 m peito T. 1:30.70

1° 200 m medley T. 2:53.72

1° 50 m borboleta T. 32.29

3° 200 m livre

Leonardo Wendisch (Juvenil 2)

1° 50 m livre T. 28.14

2° 50 m Borboleta T. 35.80

3° lugar 200 metros livre T. 2:24.80

Matheus Maeda (Infantil 1)

1° 50 m livre 34.22

1° 50 m borboleta 37.54

Vitorio dos Santos mirim 1

1° 25 m peito T. 30.04

2° 25 m livre T. 21.40

2° 25 m costas T. 29.80

3° 50 m livre T. 54.04

Jean Cunha (Infantil 2)

1° 50 m livre T. 33.54

Laura Amaya (Petiz 2)

1° 50 m peito 1:08.94

