Natação de Aquidauana fica entre as melhores de MS nos Jogos Escolares

Delegação de Aquidauana / Divulgação

A equipe de natação formada por alunos do Gressa/Upan e do Programa MS Desporto Escolar-Prodesc de Aquidauana ficaram em 5ª lugar nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Eles disputaram na faixa etária de 12 a 14 anos, nos dias 05 e 06 de agosto, em Campo Grande. Ao total, 12 municípios disputaram a competição.

A delegação aquidauanense é composta por sete atletas, sendo quatro atletas no naipe masculino e três atletas no naipe feminino e tem afrente o professor Álvaro da Silva Ferreira.

A participação de Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município.

*Com assessoria de imprensa.