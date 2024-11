Naviraiense é campeão e Águia Negra é vice; ambos confirmam acesso à Série A

Jogadores do Naviraiense comemoram conquista da Série B Estadual em Caarapó (Foto: @polygon_fotografia)

O título do Naviraiense na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense era só uma questão protocolar e foi confirmado neste domingo (10) com mais uma vitória. Pela décima rodada, o CEN visitou o Operário Caarapoense e fechou a competição com vitória por 1 a 0.

O único gol do jogo no Estádio Carecão saiu aos nove minutos do segundo tempo. Douglas tocou para Jonas Tiuí que dividiu com a zaga e o goleiro. A bola subiu e sobrou para Uender, na meia-lua, pegar de primeira e marcar o gol da vitória e do título do Jacaré do Conesul.

Com a vitória, o Naviraiense terminou a Segundona MS com 18 pontos, três a mais que o Águia Negra, segundo colocado e que completou a zona de acesso. Na outra partida, Comercial e Sete de Setembro empataram em 2 a 2 e, com isso, o time de Dourados ficou com 11 pontos e o Colorado somou sete pontos. Operário Caarapoense, com três pontos, acabou a competição na lanterna.

Série A

Naviraiense e Águia Negra retornam à primeira divisão do futebol estadual nas vagas dos rebaixados Novo e Náutico, rebaixados neste ano. Os representantes dos dois clubes já participam da reunião do Conselho Arbitral que acontece na próxima quarta-feira (13), às 14h, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande.

Também participam os oito clubes já confirmados na Série A: Operário FC, Dourados AC, AA Portuguesa, Corumbaense FC, Ivinhema FC, Costa Rica EC, Aquidauanense FC e Coxim AC.

*Informações da FFMS