Neste domingo tem a final da Liga Terrão Sede Nioaque

Divulgação

Neste domingo, 15, a partir das 09h, no campo do Bairro Jóquei Clube, tem a final da Liga Terrão Estadual BDM Digital – Sede Nioaque.

A Final será entre as equipes da Taboquinha e Beira Rio F.C que chegaram na disputa após vários jogos realizados todos os domingos no Jóquei Clube.

A Liga Terrão Estadual , da Sede Nioaque, tem apoio da Prefeitura de Nioaque e do Governo do Estado através do Fundesporte.

Liga Terrão

Nesta edição, 264 equipes, divididas em quatro regiões, vão disputar o troféu de campeã, sendo 216 no interior e 48 equipes de Campo Grande. Os campeões de cada cone/região se enfrentam em jogos diretos até a grande final, prevista para o dia 10 de dezembro.