Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Copa de Velocross em MS / Foto: João Cláudio/PMNA

Nioaque sediará a Super Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross 2025, marcada para os dias 22 e 23 de novembro, na tradicional Chácara do Derrete.

De acordo com a Prefeitura de Nioaque, o evento promete dois dias de muita adrenalina, emoção e velocidade, reunindo pilotos, famílias e admiradores do esporte de várias regiões do Estado.

Além das disputas acirradas nas pistas, a competição deve movimentar a economia local, atraindo público e fomentando o comércio e o turismo do município.

A programação completa e detalhes das baterias devem ser divulgados nos próximos dias.

