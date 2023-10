Nioaquense conquista bronze e judocas trocam de faixa em Jogos Escolares

Judocas no pódio / Arquivo pessoal

Atletas de Nioaque voltam dos Jogos Escolares Brasileiros com destaque e conquistas na bagagem. No fim de semana, em Brasília, Distrito Federal, a judoca e estudante da Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Bôas, Nathany, conquistou medalha na série bronze.

É a segunda vez que atletas da cidade sobem ao pódio com medalha de bronze. Os alunos Maria Izabel, Juan e Felipe passaram no exame para subirem para a faixa preta de Judô, também no último fim de semana.

O destaque mostra o potencial do projeto regional Judô Nioaque, através dos sênseis Ilza Santos e Emerson Ramos.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, Secretário Municipal de Educação e Presidente da FEEMS, Emerson Ramos, e o Diretor da Escola Odete, Cloves Souza parabenizam os alunos/atletas pela dedicação e comprometimento.