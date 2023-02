Novo treinador do Aquidauanense diz que clube tem condições de buscar classificação

Treinador do Aquidauanense, Luiz Cruz / JD Dervalho

O novo treinador do Aquidauanense, Luiz Quirino da Cruz, disse que inicia os trabalhos no clube com muita dedicação e espera trazer bons resultados.

O novo comandante conheceu os atletas ontem (8) e disse ao site O Pantaneiro que acredita que o clube tem condições de buscar a classificação nas próximas disputas.

“Eu agradeço o convite de estar na cidade comandando a equipe. É uma equipe jovem, com muita força, muita vontade de vencer, infelizmente no futebol nem sempre temos resultado de início. Espero trazer bons resultados e sair dessa situação que não é boa no momento”, disse o técnico.

Ele destaca que a nova contratação do clube é um rosto conhecido e talentoso.

“Tem o Luiz, com apelido de Neném, trabalhou comigo no União Barbarense, que chegou hoje na cidade, é o novo contratado. Os demais não conheço, mas pelo que vi, temos atletas de qualidade, vamos fazer bons jogos, classificar e fazer um bom papel. Temos um tempo para fazer o que tem que ser feito, não desmanchar o que vinha sido feito, eles já têm uma base do outro professor, dá motivação e tirar algo bom nisso. Vamos ajeitar as peças, aquela que se encaixar, no nosso método de trabalho, vamos buscar bons resultados”, disse o treinador.

“Eu acho que a competição teve três jogos, todos têm chance de classificar, como todos podem ficar como últimos colocados. Está aberto para todos, vamos buscar motivação e dar a volta por cima para fazer um grande papel na competição”, finaliza o técnico.

Cruz tem pouca experiência no futebol profissional, comandando apenas o Marília/SP em três partidas em 2017.

Ele tem vasto currículo nas categorias de base, comandando equipes como Inter de Bebedouro, União Barbarense e o próprio Marília na Copa São Paulo em duas oportunidades.

O treinador terá três dias para conhecer e preparar o elenco visando a partida contra o Ivinhema, no sábado, no estádio Noroeste.