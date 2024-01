O olheiro de futebol que descobre talentos em MS

A prática de esportes é algo que atrai bastante aos jovens que são muito influenciados por vários atletas brasileiros, principalmente, os que se destacam em diversas modalidades e se tornam ídolos para meninos e meninas, que se espelham em certo atleta e seguem se dedicando a determinada modalidade esportiva.

Dentre as várias categorias esportivas, está o futebol. No masculino existiu, por exemplo, aqui no Brasil, Pelé como uma referência mundial de talento, Garrincha e, mais na atualidade, Ronaldo Fenômeno, Neymar, entre tantos outros. Desde muito pequenos, esses ídolos se dedicam em praticar o futebol, e à medida que foram crescendo se aprimoraram e para que chegassem ao estrelato, através de seu talento com a bola, tiveram que ser descobertos por um profissional conhecido como “olheiro de futebol”.

Esse especialista tem a função de observar, analisar e identificar talentos promissores no mundo do futebol. Sua função envolve assistir a jogos e competições em busca de jogadores com potencial para se destacar e se desenvolver em níveis mais elevados do esporte.

O trabalho de um olheiro consiste na seleção dos eventos esportivos adequados, como campeonatos juvenis, torneios amadores, jogos de divisões inferiores e até mesmo partidas de bairros e escolas. Durante essas ocasiões, esse especialista presta uma atenção intensa e profundamente atenta aos jogadores, observando suas habilidades técnicas, táticas, físicas e mentais.

Compete ao olheiro, também, identificar características especiais que possam tornar um jogador único, como velocidade, agilidade, visão de jogo, capacidade de finalização, habilidades de passe, liderança e determinação, como também ao desempenho dos atletas em diferentes posições dentro de campo.





Mato Grosso do Sul oferecendo craques para o Brasil

Na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, há um profissional dessa área, que tem frequentado jogos e torneios com um olhar muito além de um torcedor. Ele observa cada drible, cada passe, lance, marcação e defesa e gol. Ketson, um olheiro que acompanha torneios Brasil afora, sempre com um “faro nas vistas” para descobrir novos e promissores talentos dessa paixão nacional.

Por 19 dias, Ketson acompanhou a Copa São Paulo observando atletas que a empresa que ele representa, a MGS-Sports, uma das maiores agências de jogadores, pesquisando novos atletas com total maestria. Nessa atuação, Ketson participou da negociação do empréstimo do atleta Pedro Rangel, do Fluminense, para o Atlético Goianiense. Pedro Rangel tem em seu currículo, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, campeão carioca pelo Fluminense.

Em conversa com O Pantaneiro, Ketson falou sobre a atividade do olheiro; sobre o futebol; seus atletas e do Mato Grosso do Sul, como potência para gerar talentos nessa modalidade esportiva. Para o profissional, não há uma formação específica para ser um olheiro. Precisa buscar muita informação e aprimorar o conhecimento.

O Pantaneiro – Como se tornar um olheiro de futebol? Tem que ter algum tipo de formação?



Ketson - “Para se tornar um olheiro não se requer uma formação, claro que buscar conhecimento ajuda muito. Mas ser olheiro é amar o que faz, é analisar os mínimos detalhes e ver além do que as outras pessoas vêem. Muita dedicação, além de amar o futebol e buscar conhecimento a cada dia, tanto na prática como também buscar informações técnicas”.



O Pantaneiro - Como funciona sua atividade. Você vai a muitos jogos, viaja o Brasil é necessária muita atenção?



Ketson – “Hoje a MGS-SPORTS tem sociedade com uma empresa Sférico Sports Management empresa na Europa. Todos nós viajamos bastante, nosso CEO Marcos Tito viaja o Brasil e Europa, sempre fazendo grandes negócios. O olhar para um atleta nem sempre bate com a pessoa que está ao seu lado. Como olheiro de um clube, às vezes acertamos, às vezes erramos. Tem que ser um olhar afinado, pois trabalhamos com sonhos e isso é muito sério. Focamos 100% em cada detalhe e poder fazer a captação do atleta que está preparado ou que seja um atleta de projeção futura”.



O Pantaneiro - O Mato Grosso do Sul é um celeiro de atletas do futebol? No interior do estado há atletas promissores???



Ketson – “Sempre digo que Mato Grosso do Sul é um Diamante, que só precisa ser lapidado. O que falta realmente é o nosso estado investir no Futebol de forma séria, tanto no Profissional como na base. Somos um estado grande, com muitos municípios e muitos atletas passam da idade por falta de oportunidade. Hoje, uma das coisas que faço e quero continuar é estar buscando atletas do nosso estado do MS e colocar nos grandes clubes pelo Brasil. No interior temos muitos atletas, infelizmente não há tanta oportunidade e pouco incentivo”.



O Pantaneiro - Você só trabalha com os garotos ou as meninas do futebol também estão na mira para serem descobertas?



Ketson – “Hoje, a empresa MGS-Sports só trabalha com Futebol Masculino. Mas não descartamos a possibilidade do futebol Feminino”.



O Pantaneiro – É muito difícil encontrar e descobrir um talento?



Ketson – “Jogador você vê a todo tempo, o difícil é achar Atletas, que realmente estão prontos para o processo de muita luta, muito trabalho e dedicação. É um caminho longo e muitos ficam pelo caminho. Não é fácil encontrar grandes atletas”.



O Pantaneiro – Um olheiro também joga futebol?



Ketson – “Olheiro também bate um futebol com os amigos, nunca deixamos a bola de lado”.



O Pantaneiro - Você é procurado por pais que desejam que você assista o filho deles jogando?



Ketson – “No Instagram recebo bastante mensagens de pais, irmão, primo ou alguém que tem algum conhecido que joga bola, sempre perguntando como funciona, como faz para o atleta ter oportunidade, etc”.



O Pantaneiro - Você já descobriu muito atleta para o futebol brasileiro e do mundo?



Ketson – “Nesse mês de janeiro tive a honra de participar da negociação do Goleiro Pedro Rangel, Campeão da Libertadores, vice campeão Mundial pelo Fluminense para o Atletas Goianiense, foi algo bem marcante, não é fácil ser do interior, de uma Cidade que fica muito longe da base maior do Futebol, tá chegando a essas conquistas. A Empresa que estou MGS-SPORTS já revelou muitos atletas, como William Rocha do CSKA da Rússia, Lucas Veríssimo, Zeca, Daniel Guedes, Alexandro, entre muitos outros atletas já consolidados. -Pra mim é um prazer e um sonho realizado estar trabalhando com Marcos Tito dono da MGS-Sports um dos principais managers do futebol no Brasil. Ele tem o livro “Os 10 mandamentos do futebol, caminho da superação”.

Ketson a agência de jogadores, MGS-Sports, não param

É uma rotina de viagens e campeonatos, sempre na busca de desvendar jovens que num time, muitas vezes pequeno ou de base, que se não fosse a atuação do olheiro, não teria a chance de promover o esporte brasileiro no mundo e nem mesmo de brilhar como um grande jogador.



Nessa busca mais recente há o jovem Luiz Fernando, atleta sub 15 que já é considerado uma Joia no clube; um atleta de Bodoquena, que está no Coimbra de Minas Gerais. Afinal, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? E segundo o olheiro Ketson, o Mato Grosso do Sul tem muitos talentos a serem descobertos e lapidados para despontarem e promovam a alegria da torcida ao defender o brasão de um clube.