O Pantaneiro transmite a abertura do 74º Campeonato Amador de Aquidauana

O Pantaneiro estará transmitindo ao vivo o jogo de abertura / O Pantaneiro

Hoje (16), marca o início de uma das competições mais esperadas do futebol amador da região: o 74º Campeonato Amador de Aquidauana. A bola vai rolar no Estádio Mário Pinto, também conhecido como Noroeste, às 18 horas.

A competição, organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), reunirá um total de 13 equipes da região pantaneira.

O campeão da competição receberá um prêmio de R$ 5 mil reais, além de um troféu. O vice-campeão não ficará de mãos vazias e levará para casa R$ 1 mil reais, também acompanhados de um troféu. Além disso, o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado serão premiados com R$ 250 reais cada.



O Pantaneiro estará transmitindo ao vivo o jogo de abertura, que ocorrerá entre JBS FC e Nova Aquidauana. A transmissão estará disponível no YouTube e no Facebook, com narração de Ronaldo Regis e reportagem de Ronald Regis e Rhobson Lima.

Confira como ficou o chaveamento das equipes:

Grupo A:

Puxarará

União Bela Vista FC

Vila Umbelina



Grupo B:

JBS

Nova Aquidauana

Atlético FC

Juventus FC



Grupo C:

Vila Pinheiro

S.E. Guanandy

Everton F.C



Grupo D:

Aston Vila

The Blues

Racing Pantaneiro