O Pantaneiro transmite final do 75º Campeonato Amador de Aquidauana a partir de 19h

Grande Final do 75º Campeonato Amador de Aquidauana terá transmissão neste sábado

A noite deste sábado, 21, promete grandes emoções com a decisão do 75º Campeonato Amador de Aquidauana. O confronto histórico entre o Clube Atlético Puxarara (CA Puxarara) e o Paulo Soccer acontece às 19h, no Estádio Mário Pinto (Noroeste).

A partida será transmitida ao vivo pelo jornal O Pantaneiro, que levará todos os lances e a emoção da final diretamente para os torcedores. A transmissão estará disponível nos canais do jornal no YouTube e no Facebook, permitindo que os apaixonados por futebol acompanhem o desfecho deste campeonato de onde estiverem.

Duelo inédito marca a grande final

O CA Puxarara, com suas raízes na Aldeia Lagoinha, e o estreante Paulo Soccer protagonizarão um confronto inédito. Enquanto o Puxarara carrega a experiência de outros campeonatos, o Paulo Soccer chega à decisão com a determinação de conquistar seu primeiro título.

Histórias de superação e paixão pelo futebol

Clube Atlético Puxarara : Fundado em 2017, o time tem uma trajetória marcada por títulos na região e pela revelação de talentos. Entre os destaques estão três atletas que integraram a equipe titular do Aquidauanense Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Paulo Soccer: Criado este ano, o time é fruto da paixão de seu fundador, Paulo André, que, após uma lesão, decidiu permanecer no esporte criando sua própria equipe. Com apoio da comunidade e muita dedicação, o Paulo Soccer já alcançou a final em sua estreia no campeonato.

Premiações

Além da honra de levantar o troféu, as equipes e atletas concorrerão a premiações em dinheiro e troféus:

Campeão : R$ 5.000 + troféu + troféu transitório

: R$ 5.000 + troféu + troféu transitório Vice-campeão : R$ 1.000 + troféu

: R$ 1.000 + troféu Terceiro lugar : R$ 500 + troféu

: R$ 500 + troféu Equipe mais disciplinada : R$ 500 + troféu

: R$ 500 + troféu Melhor goleiro : R$ 250 + troféu

: R$ 250 + troféu Artilheiro: R$ 250 + troféu

Um espetáculo para toda a cidade

Com a organização da Liga Esportiva Aquidauanense, o evento reúne não apenas os times e suas torcidas, mas também a comunidade local, fortalecendo o espírito esportivo e celebrando o futebol amador.

Não perca! Neste sábado, às 19h, conecte-se ao O Pantaneiro e acompanhe todos os detalhes desta emocionante final!