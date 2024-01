O Pantaneiro transmite hoje a final do Campeonato Amador de Aquidauana

Troféu de Campeão / O Pantaneiro

A grande final do 74º Campeonato Amador de Aquidauana, acontece hoje, às 15h30, no Campo da Braquearia, localizado no Bairro São Francisco. As equipes The Blues e União Bela Vista entrarão em campo em busca do título.



O campeonato, que teve início em outubro de 2023, enfrentou um período de paralisação no começo de novembro, devido à realização de um show do cantor Gustavo Lima no Estádio Mario Pinto.



A Liga Esportiva de Aquidauana (LEA) anunciou que o time campeão leva para casa R$ 5 mil reais e um troféu, enquanto o vice-campeão, R$ 1 mil reais e um troféu. Além disso, o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado serão premiados com R$ 250 reais cada.



O Campeonato Amador de Aquidauana conta com o importante apoio da Prefeitura Municipal.



O Pantaneiro realizará a transmissão ao vivo. A cobertura estará disponível no YouTube e no Facebook, com a narração de Ronaldo Regis, comentários de Antônio Pinto e reportagens de Ronald Regis e Rhobson Lima.