Oito atletas representam a UFMS nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia

Entre os dias 24 e 30 de abril, oito estudantes atletas da UFMS participam dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia (Jubs) em São Luís, no Maranhão, nas modalidades, vôlei 4×4 misto e beach tennis dupla feminina.

Os jogos têm por finalidade fomentar a participação em atividades esportivas em todas as instituições de ensino superior, públicas e privadas, do Brasil. Com apoio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), os estudantes realizaram as seletivas em março, em Campo Grande, organizada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a competição deve receber mais de 2,5 mil atletas de todo o país em 12 modalidades esportivas.

Os atletas embarcam para São Luís hoje, 23, e no mesmo dia serão realizados os sorteios dos grupos para as equipes conhecerem seus primeiros adversários. A delegação sul-mato-grossense irá disputar os jogos com 63 atletas e é organizada e coordenada pela Fundesporte e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, junto à Federação Universitária de Esportes do Mato Grosso do Sul.