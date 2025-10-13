Open de Bocha Adaptada promove inclusão por meio do esporte em Aquidauana

Campeonato tradicional na cidade / Arquivo/O Pantaneiro

Entre os dias 5 e 7 de novembro, a cidade de Aquidauana será palco do Open de Bocha Adaptada, evento que une esporte, superação e inclusão. A competição reunirá atletas com deficiência de diversas regiões, destacando o poder transformador do esporte adaptado.

Realizado pela Associação Pestalozzi de Aquidauana, em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o Open visa promover a integração social e valorizar o potencial de cada participante, independentemente de suas limitações físicas ou cognitivas.

Além das partidas, o evento contará com momentos de confraternização e troca de experiências, reforçando a importância da acessibilidade e do respeito à diversidade no esporte e na sociedade.

