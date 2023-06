Operário deixa vitória escapar contra o Cascavel pelo Brasileirão

Divulgação

Pela décima rodada, o Operário Futebol Clube recebeu o FC Cascavel-PR, no estádio Jacques da Luz em Campo Grande.

Com o empate neste sábado, 24, os dois times seguem nas últimas posições do Grupo A7 pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Cascavel chegou aos dez pontos e é o sétimo colocado, enquanto o Galo, com oito pontos, vem logo depois no fim da tabela.

Na 11ª rodada, o Operário-MS recebe o Maringá no próximo sábado (01), às 16h (MS), no Estádio Jacques da Luz nas Moreninhas, em Campo Grande. No domingo, o Cascavel enfrenta o Patrocinense-MG, às 16h, no Olímpico, no Paraná