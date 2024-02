Operário disputa jogo decisivo pela Copa do Brasil nesta quarta

Operário-MS venceu este mesmo confronto no ano passado / @eduardofotoms

A emocionante partida desta quarta-feira (28) marca o ponto alto da temporada para o Operário, que encara novamente o Operário Ferroviário de Ponta Grossa-PR na estreia da Copa do Brasil.

Este embate, revivendo o confronto de 2023, promete agitar as arquibancadas do Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 20h30, sob a condução do árbitro capixaba Dyorgines Jose Padovani de Andrade, assistido por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas.

No encontro anterior entre as equipes, o Operário saiu vitorioso com um placar apertado de 1 a 0, graças a um gol do atacante Johnny, que está cotado para ser titular nesta nova disputa. O time da casa, conhecido como Galo, busca repetir a façanha para avançar na competição, enfrentando o desafio adicional de que o Operário Ferroviário tem a vantagem do empate, conforme as regras. O vencedor dessa fase enfrentará o ganhador do jogo entre Villa Nova-MG e Aparecidense-GO, assegurando uma cota de participação de R$ 945 mil.

Sob a orientação do técnico Leocir Dall’Astra, o Operário deve apostar na formação que vem apresentando excelente desempenho no Campeonato Sul-Mato-Grossense, com quatro vitórias em seis partidas e ainda invicto. A escalação pode trazer a novidade do meia venezuelano Mcallister, recém-liberado para jogar após resolver pendências burocráticas, e já em condições físicas ideais para participar do jogo.

O desafio diante do Operário não será fácil. O time de Ponta Grossa celebrou a ascensão da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023 e recentemente garantiu a quarta colocação na primeira fase do Campeonato Paranaense, posicionando-se atrás de equipes de renome como Athletico Paranaense, Coritiba e Maringá. Eles agora se preparam para as quartas de final do estadual contra o Azuriz, com jogos de ida e volta iniciando no próximo fim de semana.