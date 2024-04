Operário é campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela 13ª vez

Jogador do Operário comemorando / Luciano Siqueira

Na tarde de ontem (21), o Operário consagrou campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela 13ª vez. O Galo reverteu a vantagem conquistada pelo Dourados AC na partida de ida, vencendo por 3 a 1 e conquistou o título estadual.

O jogo de volta da fase final começou com intensidade, com ambas as equipes demonstrando determinação em campo. O Dourados, que tinha a vantagem do resultado anterior, buscava manter o controle da partida, enquanto o Operário pressionava em busca da virada.

Aos 30 minutos de jogo, o Operário aproveitou uma falha na marcação do Dourados para abrir o placar. Em um chute do zagueiro Fell, a bola chegou na intermediária adversária, onde Matheus Bidick se aproveitou da oportunidade e bateu sem chances para o goleiro Léo Lopes, colocando o Galo em vantagem.

O Operário ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Pedrinho foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe, aumentando a vantagem e a esperança da torcida alvinegra.

No segundo tempo, o Dourados reagiu e descontou com um gol de Nonato. No entanto, o Operário manteve a sua determinação e não permitiu que o resultado escapasse de suas mãos.

Aos 80 minutos, Matheus Freire marcou o terceiro gol do Operário, consolidando a vitória e o título estadual. Com uma atuação sólida, o Galo fez valer o seu domínio em campo e conquistou o Campeonato Sul-Mato-Grossense mais uma vez.

A partida contou com a presença de 2.926 espectadores, entre pagantes e não-pagantes, e registrou uma renda de R$ 51.960,00. Com o título, o Operário garantiu o direito de representar o Mato Grosso do Sul em competições nacionais de 2025, como a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde.

Enquanto isso, o Dourados AC, mesmo com a derrota, conquistou o vice-campeonato e terá a oportunidade de disputar pela primeira vez a Copa do Brasil.