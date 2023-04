Operário e Costa Rica abrem decisão do Estadual neste domingo

Operário e Costa Rica jogarão neste domingo, dia 23, a partir das 15h30, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, o jogo de ida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O jogo de volta será no dia 30, às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

O CREC tem a vantagem dos dois placares iguais para ser bicampeão sul-mato-grossense. O Operário precisa vencer no agregado para chegar ao seu 13º título estadual em MS. Não há disputa de pênaltis pelo regulamento.

Os ingressos podem ser adquiridos no local da partida. Os bilhetes custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Os dois times já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil de 2024. O título vale vaga para o Campeonato Brasileiro Série D de 2024. Pela divisão para quarta divisão nacional, Mato Grosso do Sul tem somente uma vaga.

O Operário está na atual edição no grupo A7 com Crac (GO), Cascavel (PR), Ferroviária (SP), Inter de Limeira (SP), Maringá (PR), Patrocinense (MG) e XV de Piracicaba (SP). O Galo só garante divisão nacional para 2024 se for campeão estadual ou subir para a Série C.