Operário e DAC disputam a final do estadual neste domingo

A final do Campeonato Estadual começa no próximo domingo (14), às 15h, no Estádio Douradão. O jogo de volta será no dia 21, também às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Este será o segundo confronto eliminatório entre as duas equipes. No Estadual de 2023, DAC e Operário se enfrentaram na semifinal, com o time de Campo Grande avançando após uma vitória em casa por 2 a 1 e um empate em 0 a 0 fora de casa.

Ambos os times representam o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2025. Além do título estadual, eles também disputam vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde, que são reservadas exclusivamente ao campeão.