Operário empata com XV de Piracicaba pela segunda rodada do Brasileirão da Série D

O Operário Futebol Clube recebeu o XV de Piracicaba-SP no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, neste domingo (14) e empatou sem Gols no reencontro com sua torcida que fez uma bela festa antes do jogo, em que várias Mamães foram homenagiadas pela direção Operariana na disputando da Série D deste Campeonato Brasileiro.

O empate sem Gols não altera a situação dos dois times no Grupo A7, já que, assim como na primeira rodada, apenas um jogo teve vencedor, com empate nas demais partidas. Neste sábado (13), a Inter de Limeira-SP empatou em casa com o Cascavel-PR em 1 a 1. Vencedor na primeira rodada, o CRAC-GO foi surpreendido pelo Patrocinense-MG e perdeu, de virada, por 2 a 1. Maringá-PR e Ferroviária empataram, também sem gols.

O técnico alvinegro fez sua avaliação sobre a partida; "Mais um jogo difícil, tinha dito lá atrás que nosso grupo é um dos mais fortes na competição, com grandes clubes e atletas. O adversário de hoje venho bem fechado, com uma linha de frente rápida, mas após 10 minutos nós começamos a jogar mais e tivemos boas oportunidades de abrir o placar. Fiquei satisfeito com o desempenho da minha equipe, apesar de não ter saido o nosso Gol, mas tenho certeza que iremos fazer nossos Gols.

O equilibrio vai sempre ter nessa nossa chave, como foi na primeira e nessa rodada também, vamos recuperar os atletas e preparar o melhor time para enfrentar a Patrocinense no próximo domingo e trabalhar para conquistar a primeira vitóra", finalizou Celso Rodriques.

Na classificação, Patrocinense pula para liderança com quatro pontos, CRAC tem três e está em segundo. Depois, Inter de Limeira, Maringá, Ferroviária, XV de Piracicaba e Operário estão todos juntos com dois pontos.

Na terceira rodada, o Operário joga mais uma vez no Jacques da Luz, no estádio das Moreninhas. Domingo (21), às 16h, o Galo recebe o líder Patrocinense em jogo que, pelo equilíbrio da chave, é uma disputa direta por posição.

No sábado (20), Cascavel e Maringá fazem clássico do interior paranaense; outro confronto regional é entre Ferroviária e Inter de Limeira; O XV recebe o CRAC no Barão de Serra Negra.

