Operário encara o XV de Piracicaba pela Série D do Campeonato Brasileiro

Neste domingo, dia 14, o Operário faz a primeira partida na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol diante de seu torcedor. O Galo encara o XV de Piracicaba (SP) no Estádio das Moreninhas, no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande, às 16 horas (horário de MS). Para participar da competição a equipe recebe apoio do Governo do Estado.

A partida é válida pela segunda rodada do grupo A7. Ambas as equipes empataram na rodada inicial, no último fim de semana. O clube sul-mato-grossense enfrentou a Ferroviária (SP), em Araraquara (SP), terminando na igualdade sem gols. Já o Alvinegro de Piracicaba, em casa, ficou no 1 a 1 com o Maringá (PR).

Nos outros jogos da primeira rodada pelo grupo A7, o melhor resultado foi do CRAC (GO), que venceu o Cascavel (PR), fora de casa, por 2 a 0. Patrocinense (MG) e Inter de Limeira (SP) terminaram no 1 a 1. Além de Operário x XV de Piracicaba (SP), a segunda rodada da chave conta com as seguintes partidas: Inter de Limeira (SP) x Cascavel (PR), CRAC (GO) x Patrocinense (MG) e Maringá (PR) x Ferroviária (SP), todos no sábado (13).

De acordo com regulamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na primeira fase os 64 clubes estão divididos em oito chaves, em formato regionalizado para facilitar a logística de transporte, por exemplo. As equipes jogarão em turno e returno (ida e volta), totalizando 14 rodadas. Os quatro melhores colocados de cada chave asseguram classificação à segunda fase, que já passa a ser eliminatória (“mata-mata”). As próximas fases são oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Para participar da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário Futebol Clube conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Por meio de termo de fomento, o clube de Campo Grande recebeu R$ 850 mil do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS).

Para o primeiro encontro com seu torcedor na competição nacional, a diretoria do Galo confirmou que mulheres terão entrada gratuita no Estádio das Moreninhas. A campanha é realizada em comemoração ao Dia das Mães, comemorado exatamente neste domingo dia 14.