Operário enfrenta Costa Rica no 1° jogo da final do estadual

Divulgação

O Operário Futebol Clube conquistou a vaga para final do Campeonato Estadual e agora lutar para ser bicampeão seguido.

O maior campeão do estado pode repetir esse feito Estadual pela terceira vez em sua rica história. A última vez que o Galo conseguiu o bicampeonato foi há 26 anos, quando venceu o Comercial, na final dos Estaduais de 1996 e 1997.

Para comemorar mais essa conquista, os comandados do Técnico Celso Rodrigues vão ter que vencer em casa o Costa Rica Esporte Clube, e reverter a vantagem que é do adversário, como fez contra o Dourados AC nas semifinais, que também jogava por dois resultados iguais por ter a melhor campanha no campeonato, o primeiro confronto será no Estádio Jacques da Luz, neste domingo (23), às 15h30 nas Moreninhas.