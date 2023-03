Operário enfrenta CRB pela Copa do Brasil com transmissão do Premiere

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada / @eduardofotoms

Após 43 anos da última partida, operário enfrenta o CRB hoje, dia 15, às 18h30 fora de casa, no Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil 2023.

O vencedor da partida assegura vaga na terceira fase e mais R$ 2,1 milhões no cofre do classificado.

O time campo-grandense acumula R$ 1,65 milhão pelas duas fases iniciais. O vencedor avança e, no caso de empate no tempo regulamentar, a disputa termina nos pênaltis.

Os times tiveram o primeiro confronto há 43 anos atrás, no Campeonato Brasileiro Série A de 1980, quando o elenco sul-mato-grossense venceu por 3 a 1, na casa do adversário.

Johnny fez o gol da vitória sobre o Operário-PR - Foto: @eduardofotoms

Desta vez, o Galo chega em baixa para o jogo mais importante do ano. Além de não fazer boa campanha no Estadual, a equipe ainda vem de eliminação na Copa Verde, diante do Tocantinópolis. Na primeira fase da competição nacional, a equipe sul-mato-grossense eliminou o Operário Ferroviário do Paraná.

Entre os jogadores que vinham sendo aproveitados pelo técnico, há o desfalque é Felipe Chaves. O zagueiro foi expulso na vitória sobre o Operário Ferroviário (PR) por 1 a 0 que valeu a classificação e cumpre suspensão automática. Outro que não viajou é o atacante Alfredo, ainda no Departamento Médico se recuperando de uma pequena lesão.

Estádio Rei Pelé, em Maceió, recebe o jogo da Copa do Brasil — Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

Já o CRB começou muito bem a temporada. Neste momento, a invencibilidade da equipe regatiana em 2023 é de 16 jogos. Ao todo, o time venceu 11 partidas e empatou cinco vezes. O Mais Querido está na primeira posição do Campeonato Alagoano, com 19 pontos. Já na Copa do Brasil, vem de vitória contra o União Rondonópolis, pelo placar de 1 a 0.

