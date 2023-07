Operário enfrenta time paulista nesta tarde

´Divulgação

O Operário enfrenta o XV de Piracicaba-SP neste sábado, no interior paulista, a partir das 16h (de MS) no estádio Barão de Serra Negra, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O time sul-mato-grossense é dono da sexta pior campanha dentre os 64 participantes, a frente apenas Globo-RN, Interporto-TO, Real Ariquemes-RO, Real Noroeste-ES e Novo Hamburgo-RS. O Operário soma apenas oito pontos, sendo uma vitória, em 12 jogos, aproveitamento de 22% dos pontos disputados.

Com esta campanha o Galo já está eliminado precocemente e apenas cumpre tabela na competição nacional. O jogo de despedida do Operário na competição será contra a Ferroviária-SP no dia 22, às 17h, no estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande.

Durante a campanha na quarta divisão o Operário chegou a trocar o comando técnico, com Leocir Dell'Astra no lugar de Celso Rodrigues, mas a mudança não surtiu efeito. As informações são do site Campo Grande News.