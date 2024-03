Operário está fora da Copa do Brasil após empate em Campo Grande

@eduardofotoms

A partida entre Operário-MS e Operário-PR pela Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira (28), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, terminou empatada em 0 a 0.

Este resultado marca um contraste com o confronto de 2023, quando o time da casa eliminou a equipe paranaense com uma vitória de 1 a 0. Graças à sua posição no ranking da CBF, o Operário de Ponta Grossa avança para a próxima fase do torneio.

A qualidade do gramado do Estádio Jacques da Luz foi motivo de reclamação por parte dos jogadores do Operário-PR ao final do jogo. Apesar dos esforços recentes para melhorar as condições do campo, problemas como buracos e áreas mal cuidadas ainda persistem.

Durante a primeira metade do jogo, o Operário-PR dominou a posse de bola, mas enfrentou uma pressão intensa do Operário-MS nos minutos finais. Ronaldo, do Operário-MS, chegou a marcar um gol aos 7 minutos, que foi invalidado por ter sido feito do lado de fora da rede. Uma das grandes chances do jogo veio aos 15 minutos, quando Elisson, goleiro do Operário-MS, realizou uma defesa impressionante em um chute de Neto Paraíba.

O jogo permaneceu equilibrado, com ambas as equipes tendo momentos de destaque, mas sem conseguir converter suas oportunidades em gols. O Operário-MS tentou aumentar a pressão com cruzamentos na área adversária, especialmente nos minutos finais do primeiro tempo e durante a segunda metade do jogo. Apesar das tentativas de ambos os lados, o placar permaneceu inalterado até o apito final.