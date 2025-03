OperÃ¡rio oferece meia-entrada para todos na primeira final do Estadual 2025

Operário garantiu vaga na decisão ao vencer a Portuguesa / Operário

O Operário Futebol Clube quer ver sua torcida em peso no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, neste sábado (29), às 18h, para o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025. Para garantir casa cheia, a diretoria anunciou que todos os ingressos terão valor de meia-entrada, sem restrições de categoria.

A iniciativa busca incentivar a presença da torcida operariana, que no último sábado (22) fez bonito nas arquibancadas, apoiando o time com cânticos, bandeiras e o tradicional grito de guerra: “e ninguém para esse nosso amor, e é por isso que eu canto assim: é por ti, Galo!”.

O presidente do clube, coronel Nelson Antonio da Silva, reforçou o convite aos torcedores e destacou o futebol como um espaço de união e celebração.

“Mais do que um desconto, essa é uma oportunidade para que toda Campo Grande possa se reunir e torcer pelo time da Capital. Queremos resgatar a emoção dos finais de semana com futebol e arquibancadas cheias de famílias. Essa final promete ser emocionante, com atletas dando o máximo em campo para presentear os torcedores com um grande espetáculo”, afirmou.

No último confronto, o Operário garantiu vaga na decisão ao vencer a Portuguesa por 2 a 1, em uma partida intensa dentro e fora de campo. Agora, o desafio é contra o Ivinhema, em dois duelos que prometem fortes emoções e muita disputa pela taça estadual.

Os ingressos já estão à venda online pelo site www.ingressosms.com.br, e o clube recomenda que os torcedores cheguem cedo para garantir um bom lugar. O valor reduzido também será válido para a torcida adversária.