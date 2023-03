Operário toma goleada e é eliminado da Copa do Brasil

Foto: Francisco Cedrim

O Operário está eliminado da Copa do Brasil de 2023. O Galo perdeu por 5 a 0 para o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo foi válido pela segunda fase da competição. A equipe campo-grandense tomou todos os gols no primeiro tempo.

O começo de jogo dos donos da casa já foi impressionante. Logo aos cinco minutos de partida, Anselmo Ramon abriu o placar após cruzamento marcando de cabeça e fazendo o primeiro do CRB.

Pouco depois, aos 10, já veio o segundo: Mike marcou também de cabeça após levantamento de Valoura. O CRB estava imparável e o Operário não demonstrava poder algum de reação. Aos 17 minutos, Anselmo Ramon deu belo passe de letra para Renato, que recebeu de costas para o gol e girou para finalizar e balançar a rede.

Aos 21, outro belo gol: jogada muito bem articulada pela direita do ataque e Renato apareceu livre na pequena área para transformar a vitória em goleada. Após praticamente consolidar sua classificação, o ritmo do CRB enfim baixou, mas aos 38 o quinto gol aconteceu. Renato marcou em rebote de Vitor Prada e deu números finais aos confronto. O segundo tempo não teve tantas emoções com tudo já praticamente definido e ficou no 5 a 0.

A delegação do Operário volta a Campo Grande nesta quinta-feira (15). O próximo compromisso é o clássico diante do Comercial no domingo, às 15h, no Estádio Jacques da Luz. Partida vale pela última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A campanha do Galo na competição começou em Campo Grande. A equipe venceu o Operário Ferroviário, do Paraná, por 1 a 0. A milionária Copa do Brasil rendeu R$ 1,65 milhão ao clube de Mato Grosso do Sul.