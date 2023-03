Operário vence Coxim e garante vaga nas quartas do Estadual

Operário passa para próxima fase da Copa do Brasil

Operário venceu o Coxim por 3 a 0 em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023, na noite de onetem, quarta-feira (8). A partida, disputada no Estádio Jacques da Luz, consagrou a classificação do time para as quartas de final do Estadual.

O Galo, que teve dificuldade no primeiro tempo, aproveitou as falhas da defesa do time adversário na etapa final e retornou para a lista de vencedores após duas rodadas de derrotas na competição.

O placar foi aberto aos 32 minutos do segundo tempo pelo jogador Tony Junior, que se redimiu após perder a oportunidade de abrir para o Operário minutos antes. Aos 37', Tony avançou na área e marcou o segundo durante falha na defesa do Coxim. Nos 42', Kaique aproveitou o desfalque do rival e jogou a bola na rede.

Com a vitória sobre o Coxim, o Operário chega aos 9 pontos e é o sexto time a garantir a classificação para as quartas de final do campeonato.