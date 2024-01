Operário vence Coxim por 2x0 no Campeonato Estadual de Futebol Série A

Reprodução

O Operário venceu o Coxim por 2 a 0 em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol Série A de 2024, durante partida na noite de quarta-feira (24).

A disputa aconteceu no Estádio Jacques da Luz, situado na região sul de Campo Grande.

Bruno, camisa 6, foi o responsável pela abertura do placar, aos 27 minutos do primeiro tempo. Na sequência, o camisa 3 Fell ampliou e garantiu a vitória do Galo que jogou em casa, segundo o Campo Grande News.

Com o resultado, o Galo se prepara para enfrentar o Náutico no próximo domingo (28). A partida está marcada para às 15h, no mesmo Jacques da Luz. O Coxim vai "descansar" e só volta aos campos quando também enfrenta o Náutico, em 4 de fevereiro.

Antes disso, a rodada da competição fecha nesta quinta-feira (25) com Atlética Portuguesa x Náutico, às 20h, no estádio das Moreninhas.