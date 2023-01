Operário vence o Comercial por 3 a 1 no Estádio Jacques da Luz

O time do Comercial fez diversas faltas durante a partida / Lucas Castro

De acordo com o site Correio do Estado, o Galo marcou seus três gols na partida, no cabeceio dos zagueiros e atacante, aproveitando lançamentos na área do Colorado.

O Operário venceu o Comercial por 3 a 1 na tarde de ontem (29), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

No primeiro minuto de jogo, o Operário já saiu na frente com gol de cabeça do zagueiro Márcio Luiz.

O Galo quase ampliou o placar em nova jogada criada através da cobrança de falta levantada na área.

O time do Comercial fez diversas faltas durante a partida.

O Comercial começou a construir jogadas no lado esquerdo do campo, principalmente com a dupla João Pedro (11) e Gustavo Clarindo (9).

Aos 45 do primeiro tempo, Gustavo sofreu falta na área, o pênalti foi marcado. Na cobrança o atacante não titubeou, e colocou a bola no canto esquerdo do goleiro.

Os oitos minutos de acréscimo dados pelo juiz, por conta de uma pausa técnica para hidratação, fez com que o Operário tivesse a chance de voltar a frente do marcador.

Batida de escanteio foi certeira na cabeça do zagueiro Felipe Chaves, que de peixinho, colocou nas redes do goleiro Breno Mohamed.

Faltando pouco tempo para o fim da partida, o atacante Kaique Maciel, que entrou no segundo tempo, decrtou a vitória do Operário subindo sozinha na área, e finalizando de cabeça para o gol, sem chances para o goleiro, final da partida, 3 a 1 para o Operário.