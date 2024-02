Operário vence o Náutico e mantém invencibilidade no Campeonato Estadual

Esta vitória reforça a liderança do Operário no Grupo A / @eduardofotoms

No confronto desta quarta-feira (14), realizado no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, o Operário FC reafirmou seu favoritismo ao derrotar o Náutico por 2 a 0, pelo Campeonato Sul-mato-grossense.

Os gols da partida foram marcados por Bambelo e Johnny. Bambelo, o centroavante do Operário, abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, aproveitando um erro do goleiro adversário. Já no segundo tempo, aos 32 minutos, Johnny, camisa 20, ampliou a vantagem, selando a vitória para o Galo.

Esta vitória reforça a liderança do Operário no Grupo A, elevando a equipe a um total de 13 pontos em 5 jogos, com um registro de 4 vitórias e 1 empate. Por outro lado, o Náutico encontra-se em uma situação cada vez mais complicada, sem conquistar nenhum ponto até agora, acumulando 5 derrotas consecutivas. Esta sequência negativa coloca a equipe em uma posição vulnerável, aumentando as chances de rebaixamento.

O Galo da Capital se prepara para enfrentar o Coxim na próxima quarta-feira (21), buscando manter sua série invicta e fortalecer sua posição na liderança. Enquanto isso, o Náutico, desesperado por uma reviravolta, enfrentará o Costa Rica no sábado (17) em um jogo decisivo para suas aspirações no campeonato.